محمد رمضان يشكر أحمد مجدي: «هتكسب رهانك على المشوار»

حرص الفنان محمد رمضان، عبر صحفته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، علي مشاركة فيديو للفنان أحمد مجدي قائلا: «ثقة في الله هتكسب رهانك وأنا اللي اتشرفت بوجودك يا أحمد ومتحمس من زمان بشغلنا مع بعض وشكراً أستاذ محمد ياسين على اختيارك، أحمد مجدي إضافة كبيرة».

أحمد مجدي يمدح محمد رمضان

وظهر أحمد مجدي في الفيديو يمدح في محمد رمضان قائلا: «أتمنى مسلسل المشوار ينجح، وجودي في هذا العمل لأن أستاذ محمد ياسين اختارني وهذا في حد ذاته شرف كبير، وسعيد بتواجدي مع محمد رمضان لأنه شاطر ومميز، وقادر على أداء المشاهد الصعبة، وانا متحمس جدا للمسلسل».

أبطال مسلسل المشوار

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «المشوار»، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

وتدور أحداث المسلسل حول ماهر وورد يبدوان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خاله ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل، مع هذا العمل الشاق، وتستمر الأحداث في التعقيد.

وأثار البوستر الرسمي للمسلسل الجدل، علي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر محمد رمضان وهو يحمل شنطة، وقام بعض من الجمهور بالتعليق «ما تنزلها شايل الشنطة ليه».