رئيس التحرير

محمود مسلم

الأقصر تستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية بعد توقف 9 أعوام

كتب:

عبده أبوغنيمة
08:08 م | الخميس 09 يونيو 2022
الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات للأقصر بعد توقف 9 سنوات

الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات للأقصر بعد توقف 9 سنوات

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، أن مطار الأقصر إستقبل اليوم أولى رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات، موضحة أنّ تلك الرحلة تم تسييرها من مطار قطر الدولي.

وأشارت إلى أنّ من المقرر أن تسير شركة الطيران القطرية 3 رحلات أسبوعيًا إلى الأقصر.

رش المياه

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أنّه تم استقبال الطائرة في مطار الأقصر برشها بالمياة، وفقا للتقليد الدولي الذى يعبر عن الفرحة بوصول تلك  الرحلات ، مشيرة إلى ان ادارة العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات  قامت بتوزيع الورود والهداياعلى الركاب القادمين على متن الطائرة ، كما إستقبلت الفرق الفلكلورية الفنية الركاب الذين تفاعلوا معها ، معربين عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال .

مطار الأقصر

ولفتت الشركة المصرية للمطارات إلى ان  المسئولين والعاملين  بمطار الأقصر ساهموا بشكل كبير فىى تيسير إجراءات وصولهم سالمين ، كما تمنوا للركاب  قضاء أوقات سعيدة فى مدينة الأقصر.

 

 

 

اقرأ المزيد:

الآثار: إجراء تحليل كورونا للسياح الأجانب في مطار الأقصر بـ30 دولارا

استعداداً للموسم الشتوى.. وزير الطيران يتفقّد مطار الأقصر

مطار الأقصر: استقبال أول رحلات شركة «إيبيريا» الإسبانية منتصف يناير

هبوط طائرة متجهة إلى أسطنبول اضطراريا في مطار الأقصر بسبب عطل فني
بقلم عبده أبوغنيمة