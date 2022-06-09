الأقصر تستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية بعد توقف 9 أعوام

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، أن مطار الأقصر إستقبل اليوم أولى رحلات شركة الخطوط الجوية القطرية وذلك للمرة الأولى منذ 9 سنوات، موضحة أنّ تلك الرحلة تم تسييرها من مطار قطر الدولي.

وأشارت إلى أنّ من المقرر أن تسير شركة الطيران القطرية 3 رحلات أسبوعيًا إلى الأقصر.

رش المياه

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أنّه تم استقبال الطائرة في مطار الأقصر برشها بالمياة، وفقا للتقليد الدولي الذى يعبر عن الفرحة بوصول تلك الرحلات ، مشيرة إلى ان ادارة العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات قامت بتوزيع الورود والهداياعلى الركاب القادمين على متن الطائرة ، كما إستقبلت الفرق الفلكلورية الفنية الركاب الذين تفاعلوا معها ، معربين عن سعادتهم بحفاوة الإستقبال .

مطار الأقصر

ولفتت الشركة المصرية للمطارات إلى ان المسئولين والعاملين بمطار الأقصر ساهموا بشكل كبير فىى تيسير إجراءات وصولهم سالمين ، كما تمنوا للركاب قضاء أوقات سعيدة فى مدينة الأقصر.