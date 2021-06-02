المصرية للمطارات: مطار سفنكس يستوعب مليوني مسافر سنويا

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، إنّ مطار سفنكس يعمل حاليا بشكل منتظم رغم التوسعات التي تجري به حاليا، وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمطار سفنكس لمتابعة التطورات والتوسعات بالمطار، أنّ المطار يستقبل حاليا بين 6 لـ8 رحلات أسبوعيا، وبعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المطار التي تتم حاليا، يستقبل مطار سفنكس نحو مليوني مسافر سنويا، حيث تسير عمليات تطوير وتوسعة مطار سفنكس بشكل منتظم تمهيدا لافتتاحه رسميا بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكببر المتوقع له نهاية العام الحالي، ويستوعب المطار بعد انتهاء التوسعات نحو 900 راكب في الساعة في السفر والوصول.

الشركة لجأت للمرة الأولى للاقتراض والإنفاق على تطوير المطارات

وأوضح أنّ ممر الطائرات بمطار سفنكس جرى توسعته ليبلغ طوله نحو 3,4 كيلو متر مربه، ويستوعب هبوط وإقلاع أنواع طرازات الطائرات، كما أنّ الخطة المستقبلية للمطار ستشمل إقامة قرية للبضائع.

وأشار محروس إلى أنّ الشركة لجأت وللمرة الأولى في تاريخها للاقتراض للاستمرار في عمليات توسعة وتطوير المطارات المصرية، موضحا أنّ تطوير المطارات حاليا رغم أزمة تراجع حركة السفر بسبب جائحة كورونا تأتي لتكون المطارات جاهزة لاستقبال أي أعداد من المسافرين بعد عودة حركة الطيران لطبيعتها، كما أنّ الشركة المصرية للمطارات ستتسلم من الهيئة الهندسية أغسطس المقبل مطار برنيس، للانتهاء من إجراءات تجهيزه وتشغيله لاستقبال الرحلات الجوية.

وأوضح محروس أنّ حركة السفر والوصول بمطاري شرم الشيخ والغردقة حاليا أعلى من الشهور الماضية، لافتا إلى استمرار عمليات التطوير والتوسعة بالمطارين حاليا لرفع السعة الاستيعابية لهما في استقبال حركة المسافرين والركاب لتصل بمطار شرم الشيخ لـ9,5 مليون راكب سنويا والغردقة إلى 11.5 مليون راكب سنويا.

وكان الدكتور خالد سعد الله استشاري التطوير بمطار سفنكس، أكد أنّ مطار سفنكس أنشئ خصيصا لخدمة الحركة السياحية الوافدة للمتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة، فضلا عن خدمة الكتلة السكانية الكبيرة الموجودة بغرب القاهرة والمجاورة للمطار.

وتابع أنّ المطار سيستوعب وصول وسفر 6 طائرات في وقت واحد، كما أنّه مؤهل لاستقبال جميع أنواع الرحلات، سواء المجدولة أو الشارتر أو منخفضة التكاليف، مشيرا إلى أنّ هناك منطقة اقتصادية ملحقة بالمطار تخدم الركاب كافة، سواء القادمين لزيارة مصر أو المسافرين الترانزيت.