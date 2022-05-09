وفاء عامر: دوري في جزيرة غمام وطني ووافقت عليه دون تفكير

قالت الفنانة وفاء عامر، إن دورها في مسلسل جزيرة غمام اعتبرته وطنيا ووافقته عليه دون تفكير، مشيرة إلى أنها رأت أنه لن يقدمه أحد بنفس أدائها لذا حرصت على تقديمه.

وفاء عامر: اسم أسامة أنور عكاشة سبب نجاح راجعين يا هوى

وأضافت «عامر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على فضائية «DMC» مساء اليوم الأحد، وتقدمه رضوى حسن وجاسمين طه، أن خيري بشارة ومحمد سلامة من أكثر المخرجين الذين أثروا في حياتها خاصة في الأدوار الكوميدية، موضحة أن اسم الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في مسلسل راجعين يا هوى كان صاحب الدور الكبير في نجاح المسلسل الذي عرض في رمضان 2022.

وفاء عامر: يسري الفخراني أشرف على راجعين يا هوى

وأكدت أن الكاتب يسري الفخراني أشرف على المسلسل، وعمل على إخراجه في أبهى صوره، لافتة إلى أنه جلس مع المؤلف والمنتج والمخرج من أجل إخراج العمل في هذه الصورة.

وأوضحت وفاء عامر، أن الدراما هذا العام خرجت في ثوب جديد أمام الجميع وكان هناك جهود كبيرة في التصوير والإخراج، لافتة إلى أن معهد الفنون المسرحية له فضل كبير في توجيه موهبتها خاصة الدكتورة سميرة محسن التي أشرفت عليها في المعهد.