تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، بالتصريح بدفن جثمان شاب في بداية الثلاثينيات من العمر، لقى مصرعه في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ظهر اليوم الخميس.

وأمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق، بانتداب مفتش الصحة لمعاينة جثمان المتوفي في مشرحة مستشفى فايد المركزي، لبيان أسباب الوفاة، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الصحراوي

وتعرضت سيارة أجرة لنقل الركاب «ميكروباص» للانقلاب على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ظهر اليوم الخميس، مما تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، بإصابات خطيرة.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (ر ي أ 2376)، قرب محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القاهرة، مما أسفر عن مصرع «محمد جمال خليل جمال»، 32 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، فيما أصيب «أسامة عبده محمد»، 48 سنة، مقيم بدائرة قسم ثاني الإسماعيلية.

اختلال عجلة القيادة في يد السائق سبب الحادث

وأوضحت مصادر أمنية أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما تسبب في انقلاب السيارة، واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق.

وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحرياتها حول الواقعة، وطلبت معاينة السيارة.

انتقال الإسعاف إلى مكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف، لنقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي، فيما تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، في حالة غير مستقرة، مصاباً بغيبوبة شبه تامة وفي حالة وعي مضطربة، بحسب المصادر الطبية.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب أصيب بكسور مختلفة ونزيف داخلي في المخ واشتباه نزيف داخلي في البطن، ويخضع لإجراء الأشعات الطبية والتحاليل اللازمة، للتأكد من حالته، فيما انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث لمعاينة السيارة، ومعرفة سبب وملابسات الحادث.