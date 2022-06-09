أنغام تروج لحفلها في المنارة أول يوليو: «مستنياكم يوم الجمعة»

روّجت الفنانة أنغام، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لحفلها في مركز المنارة المقرر إحياؤه أول يوليو.

ونشرت أنغام، عبر حسابها على «إنستجرام»، أغنية «لوحة باهتة» التي طرحتها مؤخرا وعلقت عليها قائلة: «مستنياكم يوم الجمعة 1 يوليو في المسرح المكشوف في المنارة».

حفل أنغام بجدة يرفع شعار كامل العدد

ورفع حفل المطربة أنغام الذي أحيته مؤخرا ضمن حفلات موسم جدة شعار كامل العدد، وقد نفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام، وكان هذا الحفل اول ظهور لانغام بعد ازمتها الصحية وظهرت أنغام وهي تضع يدها في حامل طبي،وتألقت بفستان أسود، وظلت تغني لساعات طويلة مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة.

لوحة باهتة

كان آخر أعمال أنغام قبل أزمتها الصحية أغنية «لوحة باهتة»، والتي حققت بها أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

يذكر أن أنغام تعرضت لأزمة صحية، إذ خضعت لعمليتين جراحيتين، الأولى في الكتف والثانية في الرسغ على يد أحد الجراحين المصريين العالميين، ومكثت أسبوعين في لتلقي جلسات العلاج الطبيعي.