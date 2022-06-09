هنادي مهنا: أنا من جمهور محمد رمضان

قالت الفنانة الشابة هنادي مهنا، إنها لا تستبعد التعاون مع محمد رمضان، في مشروع غنائي يجمعهما سويًا، لا سيما وأنها سبق وتعاونت معه على مستوى التمثيل، من خلال مسلسل «زلزال»، وحققت نجاحًا كبيرًا معه.

وأضافت هنادي مهنا، لـ«الوطن»، إنها لا تمانع في الغناء مع محمد رمضان، حال وجود مشروع غنائي مناسب لها، متابعة «أنا أصلًا من فانز محمد رمضان».

البحث عن مشاريع غنائية خلال الفترة المُقبلة

وأشارت هنادي مهنا، إلى أنها تبحث عن مشاريع غنائية خلال الفترة المُقبلة، إذ أنها لا تتعجل في هذا الجانب إطلاقًا، رافضة الانتقادات بأن التمثيل أخذها من الغناء، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة «مفيش حاجة وخداني من حاجة تانية سواء التمثيل أو الغناء.. أنا ماشية بالتيمبو المناسب ليا».

هنادي مهنا بشكلٍ جديد في رمضان 2022

وكانت هنادي مهنا، قد خاضت تجربة درامية جديدة في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «مكتوب عليا» بالتعاون مع أكرم حسني، حيث يُعد هذا العمل أولى تجاربها في الكوميديا.

ويضم مسلسل «مكتوب عليا» عددا كبيرا من النجوم، وهم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وطاردت الشائعات هنادي مهنا في الفترة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بانفصالها عن زوجها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، إلا أنها سرعان ما نفت تلك الأنباء مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مبحبش أتكلم عن حياتي الشخصية، وبنزعج بسبب الناس اللي بتتكلم عنها، خاصة أن علاقتي بأحمد كويسة، بس قررت أني منزلش صور تجمعنا على السوشيال ميديا تاني».