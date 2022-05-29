هنادي مهنا ترد على شائعات انفصالها عن أحمد خالد صالح: شيء مزعج

انتشرت عدة أخبار بشأن انفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بعد ظهورها في حفل زفاف صديقتها الفنانة بسنت شوقي ومحمد فراج بدونه.

هنادي مهنا ترد على شائعات انفصالها عن أحمد خالد صالح

قالت هنادي مهنا في تصريحات لـ«الوطن»، «مبحبش اتكلم عن حياتي الشخصية، وبنزعج بسبب الناس اللي بتتكلم عنها، خاصة أن علاقتي بأحمد كويسة، بس قررت أني منزلش صور تجمعنا على السوشيال ميديا تاني».

هنادي مهنا تتحدث عن نجاح مسلسل مكتوب عليا

عن دورها في مسلسل «مكتوب عليا» قالت هنادي مهنا، «أحمد شاف المسلسل وعجبه جدا، وكان بيضحك على معظم المشاهد، وخدت رأي عيلتي في المسلسل، وعلى الرغم من أني والدتي تتحدث فرنساوي والعربي ضعيف، إلا أنها كانت تضحك على الحلقات الأولى من المسلسل».

وأوضحت الفنانة هنادي مهنا، أنها لا تستطيع أن تمسك نفسها من الضحك في مشاهدها مع أكرم حسني، «بضحك وعجبتني طريقة مذاكرته، وهو مش أناني، وهو بني آدم سوي ومحترم وفاهم بيعمل إيه، وبيحب الناس اللي حواليه، وده بيخليكي تعملي الشغل حلو علشان هو يستاهل».

آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا

شاركت مؤخرًا في مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالي بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

العمل من بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، وأيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.