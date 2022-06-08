هنادي مهنا: بخاف من الحسد.. وبقرأ المعوذتين يوميا

كشفت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن خوفها من الحسد، واتباعها بعض الأمور التي تحميها من هذا الأمر، قائلة: «الحسد مذكور في القرآن ولازم أخاف منه».

وقالت هنادي مهنا، لـ«الوطن»: «أنا بخاف من الحسد، لكن مش لدرجة المرض، يعني أنا مش هلبس خرزة زرقاء وكده، لأ بسيبها على ربنا وهو الحافظ».

وأضافت هنادي مهنا: «أنا مش حريصة من الحسد أوي، لكن فيه حاجات بعملها عشان تحميني منه، زي مثلًا المواظبة على قراءة المعوذتين يوميًا».

مشاركة هنادي مهنا في مكتوب عليا

يذكر أنّ هنادي مهنا شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل مكتوب عليا، للفنان أكرم حسني، حيث يُعد هذا العمل أولى تجاربها في الكوميديا.

ويضم مسلسل «مكتوب عليا» عددا كبيرا من النجوم، وهم: أكرم حسني، هنادي مهنا، أيتن عامر، هلا رشدي، حنان سليمان، عمرو عبدالجليل، عزة لبيب، محمود السيسي، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

شائعة الانفصال تطارد هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وطاردت الشائعات هنادي مهنا في الفترة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بانفصالها عن زوجها الفنان الشاب أحمد خالد صالح، إلا أنها سرعان ما نفت تلك الأنباء مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مبحبش أتكلم عن حياتي الشخصية، وبنزعج بسبب الناس اللي بتتكلم عنها، خاصة أن علاقتي بأحمد كويسة، بس قررت أني منزلش صور تجمعنا على السوشيال ميديا تاني».