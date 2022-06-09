أربعة صواريخ تستهدف قاعدة للقوات التركية في شمال العراق

أعلنت «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، تعرض قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية شمال العراق، لقصف صاروخي بـ4 صواريخ.

يذكر أن قصف قاعدة زليكان التابعة للقوات التركية شمال العراق، يعتبر الثالث من نوعه في 2022، حيث وقع القصف الأول في مارس الماضي حينما أعلن موقع روسيا اليوم، تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية في شمالي العراقي إلى قصف صاروخي، من خلال مجموعة صواريخ أطلقت على قاعدة «زليكان» العسكرية التركية في محافظة نينوى فجرا.

القصف الأول للقاعدة التركية

‎وأضاف مراسل روسيا اليوم آنذاك، أن المعلومات الأولية تشير إلى تعرض المعسكر إلى القصف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

‎وجاء القصف بعد يوم من عملية قصف كبيرة قام بها الطيران التركي على مناطق تمركز مقاتلي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

طائرات مسيرة مفخخة.. ووقوع ضحايا

واستهدفت القاعدة العسكرية التركية في زليكان شمال محافظة نينوى بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة، في مايو الماضي، ونتج عنه أضراراً بالقاعدة العسكرية للقوات التركية.

وأعلنت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، في بيان رسمي على صفحاتها على مواقع التواصل، أن الهجوم تم عبر مسيرة أطلقت صواريخ على المعسكر ما أدى إلى وقوع أضرار بشرية ومادية».

بينما قال المقدم في شرطة نينوى ليث عماد، لوسائل إعلام، إنه يعتقد أن الهجوم الذي استهدف معسكر زليكان جرى عبر طائرة مسيّرة مفخخة.

وفي الإطار نفسه، أشار مسؤول حكومي في ناحية زليكان إلى إصابة شخص واحد نتيجة الهجوم وهو متعاقد مدني عراقي يعمل داخل المعسكر، فيما قالت مصادر أخرى من المنطقة أن عدد الجرحى 3 وإصابة أحدهم، ويدعى خالد عبد الرحمن يونس، وأضاف أن الهجوم جرى باستخدام 3 مسيرات مفخخة تم تفجيرها في سماء المعسكر.