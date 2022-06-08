وقع هجوم بطائرة مسيرة، استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل شمالي العراق، بحسب ما أعلنت «سكاي نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن مصدر أمني.

كما أوضحت «سكاي نيوز» نقلا عن مراسلها في أربيل، وقوع انفجار سيارة على طريق مصيف صلاح الدين، وإلحاق أضرار مادية بالعديد من السيارات.

عمليات عسكرية بالعراق ضد داعش الإرهابي

وكان العراق شهد عدة أحداث أمنية، خلال الفترة الماضية كان من أبرزها، إعلان القوات المسلحة العراقية، مقتل 13 عنصرا إرهابيا بعملية نوعية في 3 محافظات، فيما شهدت مدينة «عفرين»، مظاهرات احتجاجا على تردي واقع الكهرباء، ونددت المظاهرات بـ«أنقرة».

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان رسمي، إن 13 إرهابيا من تنظيم «داعش» قتلوا في عملية نوعية نفذها «جهاز مكافحة الإرهاب» في 3 محافظات: «كركوك-نينوى-ديالى»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.