هنادي مهنا: نفسي أوصل للعالمية «ولو مكتوبالي تحصل هتحصل»

أعربت الفنانة الشابة هنادي مهنا، عن آمالها بالوصول إلى العالمية، والمُشاركة في أعمال فنية أجنبية، خلال السنوات المُقبلة، لاسيما وأنها تطمح لذلك بشكل جاد.

الوصول إلى السينما العالمية «رزق»

وقالت هنادي مهنا، لـ«الوطن»، إنّ الوصول إلى السينما العالمية رزق من ربنا سبحانه وتعالى «ولو مكتوبالي تحصل هتحصل»، لافتة إلى إمكانية اشتراكها في اختبارات الشخصيات حال وجود تجارب فنية قوية تدفعها لذلك.

وأشارت هنادي مهنا إلى أنّ تواجدها في باريس طوال فترة طفولتها، ومن ثم الانتقال للاستقرار في مصر، أسهم في اكتسابها ثقافتين مختلفتين تمامًا عن بعضها، قائلة: «أنا عندي ثقافتين نص مصري ونص فرنساوي، وده بيخليني أعرف أكتر، ويكون فيه حالة انفتاح أكتر على الأماكن دي وطريقة الشغل».

هنادي مهنا تنتظر طرح فيلم «ليلة العيد» في السينمات

وفي سياق متصل، تنتظر الفنانة الشابة هنادي مهنا عرض أحدث أفلامها «ليلة العيد»، إذ انتهت من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في السينمات العام الجاري، إذ الموعد لم يُحدد بشكلٍ نهائي حتى الآن.

فيلم «ليلة العيد» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

وشاركت الفنانة هنادى مهنا في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «مكتوب عليا»، والذي شاركت فيه بجانب أكرم حسني وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج خالد الحلفاوي.