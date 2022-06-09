محمود محيي الدين: الحرب الروسية الأوكرانية وفرت فرصا استثمارية لدول كثيرة

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الروسية الأوكرانية وفرت الكثير من الفرص الاقتصادية التي ستستفيد منها الدول، منها إعادة تدوير السلوكيات الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية، «لازم أشوف إيه الفرصة الاستثمارية بالنسبة لينا، وإيه اللي بينتج مصريا وأزوده».

محيى الدين: القيادة السياسية تعمل منذ فترة على إصلاحات زراعية

وأضاف «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على الفضائية الأولي المصرية، أن القيادة السياسية تعمل منذ فترة على توسعة الإصلاحات الزراعية مع إضافة مئات الآلاف من الأفدنة سنويا، وزراعتها بما هو نافع ومفيد ومن الممكن تصديره.

محيي الدين: أصحاب الدخل المحدود يلجؤون للمكونات الغذائية الأكبر من الخبز

وأوضح أن الحالة الاقتصادية الخاصة بالمنازل المصرية دائما تفرض عليهم مكونات غذائية معينة، فأصحاب الدخل المحدود يعتمدون على الخبز وبجانبه أي طعام آخر، كما يرفعون معدلات السكر في المشروبات لأنه الأرخص ومصدر قوى للطاقة.

وأكد أن الدولة تعمل حاليا على البحث عن مصادر وقود جديدة، وهو الأمر الذي تفوقت فيه مصر مؤخرا، إذ يوجد مصدر خاص للطاقة منها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية بمحطات بنبان في أسوان، وطاقة الرياح استثمرت الدولة فيها بطاقة الرياح في الزعفرانة، «لازم أدعم تلك الطاقة في الاستهلاك المحلي وأن تكون مصدرا للتصدير من خلال الربط الكهربائي مع الدول المجاورة».

وتابع: «الدول الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها لن تستطيع الاكتفاء ذاتيا من الهيدروجين الأخضر، والمفوض الأوروبي من أسبوع اتكلم وقال أن أوروبا معندهاش إمكانية للاكتفاء من احتياجاتها من الوقود المعتمد على الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الاعتماد سيكون على الدول المجاورة، وهذه أزمة تحولت لفرصة».