سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-6-2022 في محلات الصاغة

يهتم الجميع بأخبار المعدن الأصفر يوميا، خاصة الراغبون في الشراء باختلاف أهدافهم فمنهم من يحرص على شرائه من أجل التزيين واتخاذه كحلي، ومنهم من يريد حفظ أمواله أو الادخار والاستثمار، لذا دائما ما يكثر البحث عن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر مبيعا في مصر.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو من عام 2022، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، نحو 852 جنيهًا للبيع، و855 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يشهد إقبالا من قبل الكثير، نحو 994 جنيهًا للبيع، و998 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو الجاري، نحو 1136 جنيهًا للبيع، و1141 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو لنحو 7954 جنيها للبيع، و7984 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، 1136000 جنيه للبيع، و1140286 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، نحو 831.98 جنيه، بما يعادل 44.47 دولار في أسواق المال، كما سجلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7.765 جنيه، بما يعادل 415.08 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1.109 جنيه، بما يعادل 59.30 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 970.65 جنيه، بما يعادل 51.89 دولار اليوم الجمعة.