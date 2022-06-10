بعد إعلان إفلاس صيدليات 19011.. «خبير» يشرح ماذا يعني ذلك؟

أعلنت محكمة القاهرة الاقتصادية، إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات المالكة لسلسلة صيدليات 19011، كما أقرت المحكمة تعيين المستشار السيد محمد قاضيًا للتفليسة وتعيين ياسر كمال محمد وحمدي مصطفى أبو اسماعيل أمينين للتفليسة.

وأدى هذا الإعلان إلى تساؤل الكثير من الأشخاص حول ما يعنيه هذا وهل سيكون لهذا تأثير على عمل الصيدليات التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية أم لا؟

أمين التفليسة يتحكم في صيدليات 19011

وقال الدكتور إسلام خضيري خبير القانون التجاري، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، إن الشركة تعرضت للعديد من الديون والانتكاسات المالية ما جعلها غير قادرة على تسديد الديون، وبعد قرار المحكمة الاقتصادية سيتم وضع مجلس إدارة المجموعة تحت يد أمين التفليسة، وأي مستحقات ستكون تحت تصرف قاضي التفليس.

وأضاف أن هذا القرار كمثل الطفل غير القادر على إدارة والتصرف في أمواله ويتم وضع الواصي عليه، حيث إن المحكمة متمثلة في قاضي التفليسة عينت شخصًا اسمه أمين التفليسة هو المختص في إدارة كل الأموال ويقدم تقريرًا إلى قاضي التفليسة.

تصفية ديون صيدليات 19011

وأشار إلى أنه عقب هذه الإجراءات وتعيين قاضي وأمين التفليسة يتم تصفية أعمال الشركة بعد سداد المديونية الخاصة بها بقسمة الغرماء بين المدينين، حتى يتم الانتهاء من المديونية.

حل الشركة بعد تصفية الأصول

ولفت إلى أنه عقب ذلك يتم بيع وتصفية الأصول الخاصة بالشركة على أن تباع في مزاد علني، وعقب ذلك يتم حل الشركة وأعمالها.

وكانت هذه الشركة تمتلك الكثير من صيدليات 19011 ذات العلامات الشهيرة، يصل أعدادها نحو 300 صيدلية من بينها نحو 20 صيدلية فقط مملوكة لأعضاء مجلس إدارتها بشكل كامل، وتعرضت هذه السلسلة لعدد من الانتكاسات وتراكم الديون عليها لصالح البنوك وشركات التوزيع.