الضرائب: تشغيل فعلي للفاتورة الإلكترونية مطلع يوليو المقبل  

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إنه جرى البدء في تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية لحصر التعاملات التي تجرى بين المصنع والتاجر، والتاجر ونظيره، والتاجر والمستهلك، موضحا أنه صدر قرار، أمس، بإلزام 153 ممولا، بالانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني لحصر جميع التعاملات التجارية للشركات التي يتعامل معها المستهلك.

تشغيل فعلي للفاتورة الإلكترونية مطلع يوليو المقبل

وأوضح «الجيار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حال بلدنا» مع الإعلامي أحمد خيري، المذاع على الراديو 9090، أنه بدءا من 15 إبريل الماضي جرى الشتغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الالكتروني بالتعاون مع شركاء النجاح، ومن 1 يوليو المقبل سيبدأ التشغيل الفعلي لنظام الفاتورة الإلكترونية، وستتضمن المرحلة الثانية 400 ممول ومكلف في مختلف الأنشطة بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، ومن منتصف يناير 2023 سنضم 2000 ممول آخرين من القاهرة والإسكندرية، إلى أن نصل للمرحلة الإلزامية الرابعة، والتي تقسم إلى 5 مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو 2025.

المطالبة بالفاتورة مسؤولية المستهلك

وأشار إلى أن المشتري أو المستهلك يجب عليه الحصول على إيصال إلكتروني معتمد، وكل إيصال سيكون به كيو ار كود وبمجرد فحصه ستظهر الفاتورة كاملة ببيانات المكان ومواصفات المنتجات التي حصل عليها المواطن من مقدم الخدمة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على الفاتورة الإلكترونية، وفي حال رفض التاجر يجب الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب 19653.