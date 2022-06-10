«عبدالغفار»: 27 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة «100 مليون صحة» نقلت مصر من المركز الأول في الإصابة بـ«فيروس سي» إلى مرحلة القضاء على الفيروس، موضحًا: «من أراد أن يعرف كيفية القضاء على فيروس سي فلينظر ماذا فعل المصريون؟»

هناك إرادة سياسية وحقيقية لتحقيق تغطية صحية شاملة

وأوضح «عبدالغفار»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية، أن التقرير الصادر من إحدى المنظمات الصحية العالمية يؤكد أنه برغم التحديات التي تواجهها وزارة الصحة في مصر إلا أن هناك إرادة سياسية وحقيقية لتحقيق تغطية شاملة للمواطنين على أرض مصر من خلال تأمين صحي شامل يضمن جودة وعدالة الخدمة.

وأشار إلى أن بورسعيد والسويس وأسوان بدأت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لخدمة أكثر من 5 ملايين مواطن، لافتًا إلى أن القانون نص على تطبيق التأمين الصحي خلال 15 عامًا إلا أن الرئيس السيسي وجه بتقليص المدة إلى 10 سنوات ليتم خلالها التغطية الشاملة.

استثمارات في البنية التحتية في مجال الصحة بأكثر من 27 مليار جنيه

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك استثمارات في البنية التحيتة لمجال الصحة بأكثر من 27 مليار جنيه لتأهيل البنية التحيتة لمنظومة التأمين، مع العمل على القضاء على قوائم الانتظار لتأهيل باقي محافظات مصر للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هناك 7800 مريض على قوائم الانتظار وما تم إنجازه هو مليون و300 ألف تدخل جراحي بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه مصري.

وأردف عبدالغفار، أن الرئيس السيسي وجه بتقليل مدة قوائم الانتظار من 3 أسابيع إلى أسبوعين لسرعة إجراء العمليات الجراحية، وعلاج المرضى بأسرع ما يكون.