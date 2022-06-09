«الصحة» تحدد شروط القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2022

لا تزال امتحانات «الثانوية العامة»، تثير قلق الطلاب وأولياء الأمور، خاصة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، ما يدفع الكثيرين إلى الالتحاق بمدارس بديلة، أسهل في تعليمها وأضمن في الحصول على فرصة عمل متميزة، وبمرتب مجزي أيضاً، ومن ضمن تلك البدائل مدارس التمريض التي تتبع وزارة الصحة والسكان، فما هي شروط القبول بها؟

حصلت «الوطن» من وزارة الصحة، على مجموعة من الضوابط العامة للقبول بالمدارس الفنية للتمريض للعام الدراسي الجديد، والتي شددت على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم مخالفتها، ويجب على الطلاب المتقدمين استيفاء كافة الشروط المطلوبة للتقديم.

الضوابط العامة للتنسيق بمدارس التمريض للعام الدراسي الجديد 2022

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده وبالنسبة للمحافظات النائية لا تقبل طالبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من ذات المحافظة.

-ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عاماً ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان النزول بالسن ستة أشهر حال احتياج المديرية وعدم استكمال الأعداد المطلوبة وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

-الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً ثم اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي على أن يتضمن القبول امتحان في الإملاء باللغة العربية.

- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالب أو طالبة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

- يتعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- يشمل اختبار القدرات سواء تحريرياً أو شفهياً خلال كشف الهيئة «اختبار لغة إنجليزية واختبار لغة عربية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي» على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

- كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات يشمل الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية وقوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عمله والمظهر العام وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

- الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل كشف نظر وباطني واختبار مخدرات وكشف لياقة طبية للوظيفة، والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة على أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلاب المقبولين وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.