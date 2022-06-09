«الصحة» تطلق 13 قافلة طبية اليوم في عدد من المحافظات للكشف مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق مجموعة من القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» ببعض المحافظات حتى العاشر من الشهر الجاري، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إنه من المقرر أن تطلق 13 قافلة طبية اليوم في هذه المحافظات وهي:

- نجع عزوز مركز دشنا محافظة قنا.

- المثاني مركز النجيلة محافظة مطروح.

- الجواهين مركز جرجا محافظة سوهاج.

- مركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

- الشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا.

- المصطفية مركز المحلة أول محافظة الغربية.

- كفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية.

- كلح الجبل مركز ادفو غرب محافظة أسوان.

- سماديس مركز الرحمانية محافظة البحيرة.

- طما فيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف.

- الميسري مركز كفر سعد محافظة دمياط.

- وادي مكتب محافظة جنوب سيناء.

- مركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس.

إجراء التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تجري التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين بها، فضلا عن وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى للمواطن.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة المشاركة مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، ومكتسبات الدولة التي حققتها خلال جائحة فيروس كورونا.

الخط الساخن للوزارة 105

وتابعت الوزارة يمكن معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة 105، حيث أن القوافل الطبية تختلف كل فترة بحسب الخطة الموضوعة من قبل القائمين على المبادرة، وقالت إنه يمكن للمواطنين معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة لمعرفة أقرب وحدة صحية.