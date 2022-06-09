«الصحة» تحدد إجراءات ما بعد اختبارات القبول في مدارس التمريض 2022

بعد الحصول على الشهادة الإعدادية، دائماً ما يبحث بعض أولياء الأمور والطلاب عن بدائل للثانوية العامة، ومن أهم هذه البدائل، مدارس التمريض والتي توفر فرصة عمل حكومية لخريجيها مباشرة، فما هي الضوابط الخاصة بعملية التدريس بعد قبول الطلاب بهذه المدارس.

حددت وزارة الصحة والسكان، الضوابط الخاصة بقبول طلاب الشهادة الإعدادية 2022 في حالة اجتيازهم الاختبارات الخاصة باللغة والكشف الطبي، موضحة أنه يتم التوقيع على إقرار على ولي الأمر بأن الطالب أو الطالبة لا يعتبر مقبولا إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

وأضافت الوزارة في خطاب رسمي، لجميع المديريات والإدارات التعليمية، أن الضوابط تشمل تعهد على الطالب والطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

وشددت على عدم النقل نهائياً من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، حيث أن القبول يتم طبقاً لاحتياج كل مركز إداري لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز وعليه فإن نقل الطالب يؤدي إلى زيادة العجز في أفراد هيئة التمريض وعدم تكافؤ الفرص بين الطلاب وحرصاً على مبدأ التوطين، لافته إلى أنه يحق للجنة إضافة ما تراه مناسباً من فحوصات واختبارات.

اختبارات القبول لمدارس التمريض

-كشف الهيئة.

-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

-الاختبار يقيس قوة الملاحظة واللباقة في الحديث وسرعة الاستجابة.

-الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة.

-كشف نظر.

-كشف باطني.

-اختبار مخدرات.

-كشف لياقة طبية للوظيفة.

-أن يكون موضح بالكشف الطبي اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة.