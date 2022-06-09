«الصحة» تحدد 4 تطعيمات لحجاج 2022.. «مش هتدخل السعودية لو مأخدتهاش»

حددت وزارة الصحة والسكان التطعميات التى يجب أن يحصل عليها الحجاج قبل السفر، بالتزامن مع اقتراب موسم الحج وانطلاقا من حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكرت وزارة الصحة في منشور لها أن التطعيمات التى يحصل عليها الحجاج قبل السفر تتضمن:

- لقاح السحائي الرباعي.

- الإنفلونزا.

- لقاح كورونا.

- السلوك الخاص بشلل الأطفال.

التطعيمات التى يجب حصول الحجاج عليها قبل السفر

وأعلنت الوزارة استقبال مكاتب الصحة الحجاج لبدء تطعيمهم لأداء فريضة الحج، فيما تستقبل المعتمرين يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة عصرا، لافتة إلى توفير كافة التطعيمات المتعلقة بالحجاج ولا يوجد نقص في أي تطعيم للمعتمرين.

تطعيمات الحجاج قبل السفر

وتابعت الوزارة أن تطعيمات الحجاج قبل السفر والمقرر الحصول عليها إجبارية وأساسية في المستندات المتعلقة بالحج، بينما تطعيم الأنفلونزا اختياري للحجاج بخلاف الباقي، مطمئنة الحجاج بأن الحصول على هذه التطعيمات مع بعضها لا يتعارض ولا يضر الصحة بأي شيء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يفضل الحصول على التطعيمات المتعلقة بالحجاج قبل السفر بـ20 يوما على الأقل، وعلقت على شرط هذه المدة بأن تكون التطعميات أحدثت فاعلية لتعزيز مناعة الجسم.

وعن مواعيد عمل مكاتب الصحة أشارت إلى أنها تعمل يوميا من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة فقط، وطالبت المواطنين عند الذهاب للوحدات الصحية بالالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام.

وقالت الوزارة إنه رغم الانخفاض الكبير الذي يشهده المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر، فإنه يجب الحذر الشديد عند التعامل حتى تتم المحافظة على استقرار الأوضاع والحفاظ على كافة مكتسبات الدولة خلال الجائحة.