الضرائب العقارية لـ«المصطافين»: جئنا لكم في القرى السياحية تسهيلا عليكم

قالت مصلحة الضرائب العقارية المصرية، إنها سوف تسهل على المواطنين تسديد قيمة الضريبة المطلوبة منهم، مع اقتراب انتهاء موعد السداد بحلول نهاية الشهر الحالي.

وأضافت مصلحة الضرائب العقارية في إعلان لها على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أنها ستتيح خلال الفترة الحالية خدمة جديدة للمواطنين الراغبين في سداد قيمة الضريبة داخل القرى السياحية.

التسهيل على المواطنين

وأشارت المصلحة أن الهدف من هذا الأمر التسهيل على المواطنين الذين يتجهون خلال ذك الوقت من العام إلى المصايف، خاصة بعد انتهاء الكثير من امتحانات السنوات الدراسية لأبنائهم.

ولفتت إلى أن هذا يأتي حرصًا على المواطنين وتجنبًا للغرامات التي سيتم فرضها عليهم حال عدم تسديدهم للأموال، إذ جرى التنسيق تم بين مصلحه الضرائب العقارية و بعض مجالس إدارات القري بمحافظة السويس كمرحله أولي، بتوفير خدمة تحصيل الضريبة داخل القرى السياحية حتى خلال أيام الإجازات الأسبوعية «الجمعة والسبت».

وأوضحت انه لمعرفة القري التي توفر خدمة التحصيل بمحافظة السويس تواصل معنا علي رقم 0100767427.

الضرائب: نستهدف تحقيق حصيلة 6 مليارات جنيه

ومن جانبه قال ناجي السرجاني المتحدث الرسمي باسم مصلحة الضرائب العقارية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المصلحة تستهدف تحقيق تجميع حصيلة من الضرائب العقارية تصل إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي الذي بدأ من بداية شهر يوليو الماضي 2021 وحتى نهاية شهر يونيو 2022، وتؤول الحصيلة إلى الموازنة العامة للدولة.

وتنتهي مهلة سدد قيمة الضريبة العقارية قبل التعرض للغرامات نظرًا للتأخير في السداد، حيث تنتهي مهلة التسديد في نهاية الشهر الحالي 30 يونيو.