التنظيم والإدارة يعلن حاجة الضرائب العقارية لشغل وظائف جديدة .. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وبوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة مصلحة الضرائب العقارية لشغل وظائف خالية بالمصلحة.

وضمن خدماتها التي تقدمها للقراء تستعرض «الوطن»، تفاصيل الوظائف خالية بمصلحة الضرائب العقارية في النقاط التالية:

الوظائف المطلوب شغلها

تطلب مصلحة الضرائب العقارية، شغل وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية «العالية- مدير عام»، ومن أهم الشروط والضوابط المطلوبة:

بيانات الوظيفة

- الجهة طالبة الإعلان:

مصلحة الضرائب العقارية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية: للوظائف القيادية

الجهة التابع لها: وزارة المالية

وصف الوظيفة: وظائف قيادية بالمستويات الوظيفية «العالية- مدير عام»، كما هو موضح بالملف المرفق .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

المهارات الفنية: اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة

سنوات الخبرة: كما هو موضح بالملف المرفق

شروط المتقدمين

شروط المؤهل: مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة للالتحاق بالوظائف

1- ( استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ) المرفق بالإعلان .

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة .

3- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة مدعماً بسيرة ذاتية (باللغة العربية) .

4- المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

5- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة نسخة ورقية ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .

6- تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور )مدون علي كل ملف (اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون / الوظيفة المراد التقدم عليها) وأن يرفق بها ( عدد 7 صور شخصية على أن ترفق بالملف الأصلي ) حديثة مقاس 4×6 ،( عدد 7 صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية / على أن ترفق بالملف الأصلي ) ,وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/03/29

نهاية الإعلان:2022/04/28

العدد المطلوب:131

بيانات الاتصال:

تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية – والكائن مقرها (70 شارع الجمهورية – عمارة مصر المقاصة – أمام مستشفى صيدناوي - الدور الأول - القاهرة)، وذلك بالنسبة للوظائف المعلن عنها بالديوان.

أما الوظائف المعلن عنها بالمناطق الضريبية فتقدم الطلبات والمستندات بالمنطقة الضريبية التابع لها الوظيفة، وذلك اعتبارا من 29/3/2022 وحتى 28/4/2022، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية.