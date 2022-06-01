عمر كمال يطرح كليب انتي قطتي بالتعاون مع حمادة مجدي «فيديو»

طرح مغني المهرجانات عمر كمال، كليب جديد بالتعاون مع حمادة مجدي، في أول دويتو غنائي بينهما، يحمل اسم «انتى قطتى.. ماى بيبى»، وبمشاركة الراقصة الاستعراضية أوكسانا، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

صناع أغنية انتي قطتي

«انتى قطتى.. ماى بيبى»، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان نادر زكي، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، ومن إخراج يونس، وتدور فكرة تصوير الكليب في إطار حفل شبابي مليء بجو من المرح، وتنطلق فيه روح الشباب بالرقص والغناء.

يذكر أن حمادة وعمر شوقا الجمهور، منذ أيام قليلة، ونشرا برومو وبوستر الأغنية على حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، ونال البرومو العديد من التعليقات، ولفت البوستر انتباه الجميع بعدما جمع الاثنان وهما يمسكان بفتاة حامل.

حمادة مجدي عن أغنية انتي قطتي: جديدة ومختلفة

ومن جانبه، أكد حمادة مجدي، في بيان، أنه متفائل بأغينته مع عمر كمال لأنها مختلفة وجديدة، والجمهور تفاعل مع البوستر والبرومو الخاص بالأغنية، ويتوقع نجاح كبير للأغنية رغم الانتقادات التي يتعرضان لها بسبب صورة البوستر.

وتقول كلمات «نتى قطتى.. ماى بيبى»: «الكلام بصوتها أحلى من كل الكلام.. السلام بإيديها يعتبر تعظيم سلام.. الخصام معاها يبقى موت ومش خصام.. عيب اللي يضايقها يبقى عيل مش تمام.. القمر ده شافها حس نفسه مش قمر.. السهر معاها خلاني أعشق السهر.. البشر دي عارفة أنك ملاك ومش بشر.. قالوا إن أنتي جامدة وأنتي مكدبتيش خبر.. أنتي قطتي my baby baby بنتي وطفلتي.. أنتي قطتي my baby baby روحي ودنيتي».