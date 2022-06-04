الجمهور يواصل انتقاد عمر كمال بسبب أغنيته الجديدة «لحن مسروق»

يواصل الجمهور انتقاد للمطرب عمر كمال، وذلك بعد طرحه خلال اليومين الماضيين أغنيته الجديدة «أنتي قطتي»، بالتعاون مع المطرب حمادة مجدي.

كل اعتمادك علي الراقصات

وتضمن كليب الأغنية ظهورعمر كمال، رفقة حمادة مجدي، والراقصة أوكسانا، مما أثار الجمهور حوله بأن الأغنية للراقصة فقط، حيث قال أحدهم «مغنيين كل اعتمادهم على الراقصات»، وقال آخر: «إنت لو صوتك حلو مش هتجيب راقصات معاك».

متابع لعمركمال: عمرك ماتعبت في لحن بتسرق كله

ووجه بعض من الجمهور اتهامات بسرقة عمر كمال اللحن من الأغنية الجديدة الشهيرة «Jalebi Baby»، التي طرحت العام الماضي على «يوتيوب» وحققت مايقارب من 180 مليون مشاهدة، حيث قال أحدهم «مفيش مرة تتعبوا في لحن، وأنا أقول الأغنية سمعتها فين قبل كدا».

كما قال متابع آخر: «صدقني ياعمر انت بتضيع نفسك بهذه الأغاني لأن صوتك حلو جدا، المفروض تصنع لنفسك تاريخ للاجيال القادمة هذه الأغاني لن تدوم».

الله يرحم الفن الجميل

بينما وجه البعض بعض العبارات يتذكرون فيها أغاني زمن الفن الجميل، حيث قال أحدهم «هذا لو يسمعكم مطربين الجيل القديم يمزقون ثيابهم ويطلعو في الشارع على هذه تفاهة الأغاني الآن »، وقال آخر «أغنية لا ليها لون ولا طعم الله يرحم الفن الجميل».