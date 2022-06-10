وفاء عامر: «بغسل رجلين جوزي بمية وملح»

أكدت الفنانة وفاء عامر أن زوجها لا يستطيع أن يتزوج عليها، موضحة: «جوزي ميقدرش يتجوز عليا، أنا مش مكتباه ورقة ومش بذله ومش ماسكة عليه صور أو محسساه إن مش هتلاقي زيي، وانا متأكده انه لا يمكن يمكن كدة، أنا دايما بفترض في كل حاجة الحلو».

وأوضحت وفاء عامر خلال تصريحات تلفزيونية لها، أنها تعلمت بعض الأشياء من أجل زوجها مثل لعب الطاولة والشطرنج، موضحة: «مثلا واحدة بتنزل تلعب طاولة مش أنت عايز واحد صاحبك وبنت صاحبتك بيلعبوا طاولة، أنا كنت بتضايق لما بلاقيه بيلعب مع بنات طاولة، وكان صوت الطاولة بينرفزني وأتعلمتها مخصوص وبقيت بحبها، وهو بيحب الشطرنج فأتعلمت الشطرنج عشانه».

بعامله مثل «سي السيد»

واعتبرت الفنانة وفاء عامر أنه ليس من المهم ما تعلمه زوجها من أجلها هي «مش مهم هو أتعلم عشاني إيه، وهو بيعرف كل حاجة وشاطر».

وكشفت وفاء عامر عن طريقة تعاملها مع زوجها، قائلة: «هو مبيقومش يقوم يجيب كوباية من المطبخ ومامته معلماه كده، وأنا مبحبش حد يقف جنبي في المطبخ وبعامله مثل سي السيد والمية لحد عنده وبأكله في بقه، هو وعمر ابني، ولو رجليه وارمة أو تعبانة ممكن احط له مية بملح ليه لا، والله العظيم بعمل كده، هو أنا لو رجلي ورامة ومفيش حد في البيت هيعمل لي كده»، مضيفة: «الراجل لما بيعمل حاجة لمراته لا تنقص من قدره شيئ بالعكس».