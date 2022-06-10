وفاء عامر: «لو جوزك قالك هتجوز عليكي قولي له روح»

نصحت الفنانة وفاء عامر أي زوجة يخبرها زوجها بأنه ينوي الزواج عليها أن تنصحه بالزواج، موضحة: «أنا من وجهة نظري لو واحد راح قال لمراته اتجوز ترد عليه وتقوله اتجوز حتى لو فيه حاجة اتكسرت جواها وهي كانت قوية، ومبينتش صدقيني هيرجع لها تاني».

وفاء عامر: لازم الست تراقب نفسها

وأكدت وفاء عامر خلال تصريحات تلفزيونية لها، أن من الممكن أن يكون الخطأ عند الزوجة «جايز إنتي المخطئة» واستطردت: «لو الراجل بص لغير مراته يبقى العيب فيها هي»، مشددة على أهمية الاهتمام، قائلة: «الاهتمام.. بعد سن معين أو بعد فترة معينة الست فيه تغيرات كتير بتحصل في حياتها خلينا نتكلم بشكل علمي وسيكولوجي ولازم الست تراقب نفسها هو إتجوزني شكلي إيه ودلوقتي شكلي إيه، وأنا كنت بلبس إزاي ودلوقتي بلبس إزاي وكل لما نكبر لازم نكون في حالة تطور مستمر، ونبقى في مراحل جمالية أحلى».

وفاء عامر: الست بتعمل لمشاعرها مكياج

وتابعت وفاء عامر: «دائمًا وأبدا الراجل والست لما بيبقوا قد بعض والست بتبقى أصغر من الراجل شوية والست بتحس أن مشاعرها بتشيخ مبكرًا إلا لم تكن بتعمل للمشاعر دي مكياج».