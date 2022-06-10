سمية الخشاب تنصح طلبة الثانوية العامة: صحتكم بالدنيا

قدمت الفنانة سمية الخشاب بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة والكليات المختلفة وذلك خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

خافوا من الفارما والكارما

وبدأت سمية الخشاب قائلة: «عاملين ايه في الإجازة؟ كلكوا أخدتوا الإجازة مش كده؟ وعملتوا إيه في الفاينلز؟»، ثم قالت «خافوا من الكارما وأعملولها ألف حساب»، مضيفة: «أو خافوا من الفارما الاتنين نفس الحاجه.. ركزوا علي الدراج انتراكشن عشان معقرب جدًا».

وتابعت: «اعملوا بس اللي عليكم وبلاش مقارنات خالص، كل إنسان له مجاله اللي هيقدر يبدع فيه بلاش كلنا نتارجت حاجه معندناش شغف ليها وبالتالي نعيش تعبانين باقي حياتنا».

لطلاب الثانوية: صحتكم بالدنيا

ووجهت سمية الخشاب نصيحة لطلاب الثانوية العامة قائلة: «وحبايبي اللي في ثانوية عامة، محدش يجي علي نفسه خالص صحتكم بالدنيا ومش نهاية العالم ومتخلوش أي حد يأثر بالسلب عليكم وتقدروا تثبتوا نفسكوا فأي مجال أو كلية مش شرط المسمى القديم بتاع كليات القمة ده مفيش قمة، اللي هيشتغل ويحب اللي بيعمله هيبقي في القمة».

كما وجهت سمية الخشاب نصائح لطلاب كلية الهندسة «وبالنسبه لحبايبي اللي فهندسه أنا مش ملمة بهندسة أوي بس ذاكروا ماشيينز كويس عشان عارفه إنها أصعب من كلمه بشمهندس».

ووجهت أيضًا نصائح لطلاب كلية الصيدلة: «حبايبي بتوع صيدله احفظوا الكلام بحاجات مشابهه يعني مثلا تحليل ELISA ده افتكروا ملكه الإحساس».

كما نصحت طلاب كلية الحقوق: «حبايبي بقي اللي في حقوق، القانون المدني والقانون الدولي دول احفظوهم كويس عشان بيلخبطوا، تاريخ القانون المصري مش صعب اوي هو وسكاشن مدني هتعرفوا تسلكوا فيهم وبدعيلكم».

رسومات توضيحية لطلاب الكليات

كما قدمت سمية الخشاب رسمة توضيحية لطلاب أحد الكليات الطبية «الثيوبنتال ده بيأدي لميديكال غيبوبه يعني بيموت وبيستخدم للsuicide او في حقن الليثال اللي بتخلص علي طول دي، احفظوا الرسمه دي عشان تفتكروها، وفوق راسها S يعني البنت دي اسمها سوسن».

ونصحت سمية الخشاب الطلاب ساخرة «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد إلا لو فالحالتين شايل».

وقالت سمية الخشاب «أنا لو مسكت التعليم هلغيلكم الفاينلز دي وهخلي النجاح كله بأعمال السنة عشان عايزاكم فريش كده مش stressed»، مضيفة «وأعمال السنة هتبقي بالنيات فاسلكوا بقي».

واختتمت «بحبكم اوي انتوا المستقبل وواثقه فيكم لأنكم جيل واعي وفخورة بيكم في كل الحالات، وهفرحلكم أيًا كان النتيجة إيه، شدوا حيلكم».