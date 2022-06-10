غادة رجب: «تخنت ووزني زاد بسبب الحمل والولادة.. فيه حاجة؟»

كشفت الفنانة غادة رجب عن سبب زيادة وزنها خلال الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى ظروف الحمل والولادة، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: «إذا كان ده في مقابل ليلى بنتي وأن أنا واخدة بالي منها ومعنديش وقت كافي، إني أنزل جيم أو أروح نادي وده كله أكيد هي أولى بالوقت ده وأولى بالصحة دي وأولى بالمجهود ده».

وأكدت غادة رجب أنها تتمنى أن تفقد وزنها الزائد، موضحة: «أه عايزة أخس لما ييجي وقت الخسسان واللي هيحبني هيسمعني، وهيشوفني على أي وضع واللي مش مبسوط يقلب المحطة ومحدش يتضايق».

«أنا تخينة.. فيه حاجة؟»

وانتقدت غادة رجب تناول أخبار عن زيادة وزنها مضيفة «أنا نزل عني الخبر ده زمان قبل ما اتجوز وقبل ما اتخن وكان وقتها شايفيني تخينة وبرضه كانت بيتصيدوا أي حاجة»، مضيفة: «أه ماشي تخنت.. فيه حاجة؟»

غادة رجب تتحدث عن زيادة وزنها

كما انتقدت غادة رجب الفيديوهات التي تتحدث عن الزيادة في وزنها مضيفة «أنا تخنت بسبب الحمل والولادة وأكيد طبعا انا عايزة أخس وأي حد بيتخن بيبقى عارف انه تخن وبيحتاج يخس ويرجع لوزنه الطبيعي».

وتحدثت غادة رجب عن ابنتها ليلى، لافتة أنها تبلغ من العمر عام ونصف وأنها مازلت تحتاج لعناية كبيرة منها بسبب عمرها وأنها دائمًا تسخر مجهوداتها لأجل ابنتها الصغيرة.