مصرع 6 أشخاص في تحطم مروحية أمريكية بهاواي وأخرى بفنزويلا

لقى 4 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، في تحطم مروحية تابعة لمتعاقد بجزيرة كاواي في هاواي الأمريكية، في أثناء تحليقها لإجراء عملية تدريبية، بحسب ما ذكره بيان منشأة الصواريخ الأمريكية في المحيط الهادئ.

تحطم مروحية أمريكية في هاواي

أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكى، أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز «سيكورسكي S-61N»، تحطمت فجر اليوم، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص، لم يكشف عن أسمائهم، ولم تعثر السلطات المعنية بالبحث عن أي ناجٍ، كما أنها تجري التحقيقات لمعرفة أسباب تحطم المروحية، وفقا لقناة «أي بي سي» الأمريكية.

تحطم مروحيتين في ولاية يوتا الأمريكية

يذكر أن مروحيتين أخرتين تابعتين للحرس الوطني، قد تحطمتا في ولاية يوتا الأمريكية جراء عاصفة ثلجية قوية اجتاحت الولاية، اليوم، وذلك خلال عملية أجرتها قوات الحرس في الولاية على مروحيتين من طراز «بلاك هوك»، ولم تسفر عن أي ضحايا، وفقا لبيان الحرس الوطني.

وذكر الحرس الوطني: «يمكننا أن نؤكد أن مروحيتين من طراز UH-60 بلاك هوك للحرس الوطني في يوتا تحطمتا خلال تدريب في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا بالقرب من منتجع مينيرال باسين للتزلج»، مؤكدا على عدم إصابة أي من أفراد الطاقم بجروح، في حين تعرضت المروحيتان لأضرار بالغة، والسلطات تجري التحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الحادث.

تحطم مروحية تابعة للجيش الفنزويلي

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم، عن مقتل عنصرين وإصابة آخران تابعين للجيش الفنزويلي، جراء تحطم مروحية روسية الصنع.

وقال «مادورو»، خلال اجتماع وزاري: «وقعت لدينا اليوم حادثة محزنة ومؤسفة في ولاية لارا، ترتبط بمروحية من طراز «مي-17»، أسفرت عن مقتل شخصين وما زال طياران يكافحان للبقاء على قيد الحياة»، موضحا أن الحادث وقع خلال مهمة تقديم إمدادات لقواعد حماية الحدود.