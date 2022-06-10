نفاد تذاكر حفل تامر حسني في موسم جدة بعد ساعات من طرحها للجمهور

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفلا غنائيا ضخمًا في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري على مسرح ليالينا بجدة، ومن المقرر أن يقوم خلال الحفل بتقديم باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة التي يحبها جمهوره.

وكانت الشركة المنظمة للحفل أعلنت عن نفاد كافة التذاكر الخاصة بالحفل بعد ساعات قليلة من طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز.

تامر حسني يشوق جمهوره لحفل موسم جدة

وحرص الفنان تامر حسني على الترويج للحفل وتشويق جمهوره له، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وعلق على البوستر قائلًا: «جاهزين نولعها في موسم جدة».

تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الجامعة الأمريكية

يُذكر أن «حسني» أحيا حفلا غنائيا جماهيريًا في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس الجمعة الماضي، ورفع الحفل شعار كامل العدد بعد نفاد جميع التذاكر الخاصة به، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها .

ونشر تامر حسني صور من كواليس حفلته في الجامعة الأمريكية عبر حسابه على «انستجرام»، وعلق قائلًا: «من حفل الجامعة الأمريكية، بجد حفلة فوق الخيال شكراً لكل الحضور الكريم».

ظهور ابنتي تامر حسني وزوجته خلال الحفل

وظهر «حسني»، خلال الحفل برفقة ابنته وزوجته بسمة بوسيل، إذ قام بغناء أغنيته «بحبك»، وهو يحتضن ابنتيه، ثم قام بالنداء على زوجته التي ظهرت هي الأخرى على المسرح وقام باحتضانهم، وبعد انتشار هذا الفيديو تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه.