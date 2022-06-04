رومانسي وكوميدي وإنساني.. ألوان تامر حسني في حفل الجامعة الأمريكية «فيديو وصور»

شهد حفل الفنان تامر حسني الذي عُقد بمقر الجامعة الأمريكية، إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث رفع شعار كامل العدد.

كما شهد الحفل العديد من اللقطات التي لفتت الأنظار إلى تامر حسني بجانب الغناء وأبرزها..

موقف رومانسي

ظهور تاليا وأمايا، ابنتي تامر حسني على خشبة المسرح حيث شاركتا والدهما تقديم أغنية «بحبك» من فيلم مش أنا وقامت زوجته بسمة بوسيل بتصويرهم بهاتفها المحمول، وعقب انتهاء الأغنية احتضن تامر حسني ابنتيه وقال مازحا: «فين أمهم» التي قامت باحتضانه وهنأته بالحفل.

وعلق تامر بعد الحفل على هذا الموقف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشر الفيديو الذي جمعهم وعلق قائلا: فين أمهم حياة قلبي يا أمهم ربنا يخليكي ليا ويخليلنا ولادنا والمرّة الجاية يكون أستاذ آدم صاحي من الحفلة العظيمة في الجامعه الأمريكية، مليون شكراً لكل شباب الجامعة الراقي الجميل وكل ضيوف الجامعة الكرام واتحاد الطلبة والمنظمين وكل من ساهم في نجاح الحفل.

موقف كوميدي

وهناك مشهد آخر كان كوميديا لتامر حسني حيث ألقى عدد كبير من المعجبين تيشرتات لتامر والتي وضعها على كتفه مازحا: «إيه كل ده قولوا للفرقة تيجي» .. وعندما وجد «تيشرت روز» علق قائلا: «ألبسها إزاي دي»، ليتفاعل معه جمهوره بالضحكات.

موقف إنساني

كما شهد الحفل موقفا إنسانيا لـ تامر حسني حيث حرص تامر على مصافحة شاب من ذوي القدرات الخاصة من معجبيه قائلا: «كتر خيرك إنك جيت» وقام تامر بتحيته ورسم له قلب بيديه.

قدم تامر، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيه بجانب عدد من الاستعراضات منها «مبطلناش إحساس»، «كل مرة»، «حلو المكان»، «يانا يا مفيش»، «ارجعلي» وكان الحفل من تصميم ملك «الاستيدج» تامر فوزي وfire show أحمد عصام وتصوير صلاح جودة.