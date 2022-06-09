تامر حسني يوجه نصيحة لجمهوره: «أي حد فيكم قرأ معلومة بكتاب يكتبها»

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بعادة يفعلها يوميا، وهي القراءة لعدد من الشيوخ والكتاب الكبار.

ووجد تامر حسني رد فعل كبير من الجمهور، حمسه للمشاركة بصورة أكبر، وكتب تامر عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «بخصوص بوست العلماء اللي نشرته إمبارح، أنا والله والله طاير من الفرحة بسبب حسن استقبالكم له، علشان كذا حد قالي ماكتبش الكلام دا عشان المفروض إني أتكلم معاكم عن شغلي الفني بس».

رسالة تامر حسني لجمهوره

وأضاف، «أنا شايف أن شغلي معاكم مش فني بس بل مؤخرا بقيت أحس أنه إنساني أولاً والفني ثانياً وتأكدت من كدا بعد قراءتي لتعليقاتكم اللي تشرح القلب وعرفتني إني صح وإن رغم صعوبة زمنا اللي الهلس فيه بقى ليه جمهوره ومريدينه لكن الكلمة الصادقة والمؤثرة ما زالت لها جمهورها وموريدينها حتى لو فيهم ناس هما هما اللي بيهتموا بالجانبين عادي».

وتابع، «الإنسان مننا جواه الاتجاهين بشكل نسبي المهم هو هينمي مين فيهم ويهتم بيه أكتر زي البذرة الجميلة اللي بكرا هتكبر وتبقى شجرة مثمرة له ولكل من حوله، هعمل معاكم فكرة جميلة أي حد فيكم قرأ كتاب وحب أهدافه أو سمع معلومة أو مقولة عجبته ياريت يكتبها هنا ونعتبر إننا عندنا كل فترة قاعدة نفكر فيها ونستفيد كلنا من بعض جايز كلنا لما نتجمع على منفعة الناس ربنا يعزنا أكتر وينور طريقنا أكتر».

وأنهى حديثه، «يعني زي ما طلبتوا مني أنكم تتعرفوا على حاجة جوايا شخصية زي بقرأ لمين أو بتابع مين أنا كمان أحب أعرف في نقط صغيرة ما تعلمتوه من أي كتاب أو قصة أو موقف شخصي أو مقولة مفضلة أنا عن نفسي أحب أن أنشر هذا المعنى وأتمنى أن يوصل للدنيا كلها».

تامر حسني ينصح جمهوره بمتابعته هؤلاء

وقد بدأ الفنان تامر حسني بنشر المعلومات أمس عبر حسابه حيث كتب، «أول مرة أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا، بس حسيت فجأة أن واجب عليا أنقلكم أي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا، أتمنى من كل متابعيني الاهتمام والبحث والحفاظ على كل ڤيديوهات ناس صعب تتكرر تاني أتمنى من كل قلبي متابعتهم، الشيخ محمد متولي الشعراوي العالِم مصطفى محمود، الدكتور إبراهيم الفقي، الداعية مصطفى حسني، الأستاذ أحمد الشقيري، الشيخ عمر عبدالكافي».