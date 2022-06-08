تامر حسني يستعد لحفل غنائي ضخم في موسم جدة

روج الفنان تامر حسني عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إقامته في موسم جدة منتصف الشهر الحالي.

ونشر تامر حسني البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «جاهزين نولعها».

حفل تامر حسني بالجامعة الأمريكية

وشهد حفل الفنان تامر حسني الذي أقيم الجمعة الماضية بمقر الجامعة الأمريكية، العديد من عوامل الإبهار والمفاجآت.

وبدأ الحفل مثيرا منذ اللحظة الأولى عندما فوجئ الجمهور بمسرح ضخم غير مسبوق في مصر ومزود بمؤثرات بصرية خاطفة ليطلق الجمهور عليه العديد من الألقاب منها «المسرح الفضائي» و«مجرة تامر حسني»؛ لتزداد أجواء الإثارة بدخول نجم الجيل من وسط الجمهور بمركبة أشبه بالصاروخ الذي نزل منه على أرض المسرح مرددا كلمات أغنية قولني كلام، وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

تامر حسني ينتظر عرض فيلم بحبك

وانتهى الفنان تامر حسني، منذ أيام الانتهاء من تصوير فيلم بحبك، والذي يخوض من خلاله تجربة التأليف والإخراج والتمثيل معًا، ويشاركه البطولة نخبه من نجوم الكوميديا، ومن المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم «بحبك» تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي،بين شاب لدية عدد من العلاقات الغرامية ويقع مره واحده في حب فتاتين وتتوالي الاحداث الفيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي الذي يعود بعد غياب الي شاشة السينما ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».