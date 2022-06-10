إسرائيل تسجل رابع إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن رصد رابع حالة إصابة بفيروس جدري القررود، وقالت إنه تم تسجيل الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 28 عاما كان قد عاد مؤخرا من الخارج.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، وصل الإسرائيلي إلى مركز شيبا الطبي في وسط إسرائيل مصابا بأعراض المرض الفيروسي الذي يتفشى في عدد من البلدان حول العالم.

عينة سريرية

وأضافت الوزارة الإسرائيلية أنه تم اختبار عينة سريرية منه في وقت لاحق في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية وتأكد أنه مصاب بفيروس جدري القرود.

حالات سابقة في إسرائيل

يٌذكر أنه تم اكتشاف الحالات الثلاث السابقة لجدري القرود في إسرائيل منذ 21 مايو الماضي، وجميعها لدى رجال في الثلاثينيات من العمر، فيما دعت الصحة الإسرائيلية مجددا كلا من أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي وعادوا من الخارج أو كانوا بالقرب من شخص يشتبه في إصابته بمراجعة الطبيب منعًا لتفشي المرض.