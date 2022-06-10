كريم قاسم عن تعاونه مع ريهام حجاج في «يوتيرن»: «اتعلمت منها كتير»

شارك الفنان الشاب كريم قاسم، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «يوتيرن»، للفنانة ريهام حجاج في ثان تعاون بينهما بعد مسلسل «لما كنا صغيرين»، الذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

وتحدث كريم قاسم خلال لقائه في برنامج «Insider بالعربي»، عن تعاونه مع ريهام حجاج، والمؤلف أيمن سلامة، قائلًا: «استفدت من المشاركة الأولى واتعلمت منها كتير وده تاني تعاون ليا معاه، ومبسوط جدا بالتعاون ده لأنه عامل سيناريو وقصة فيها أحداث وخطوط درامية وتفاصيل كتيرة».

كريم قاسم يتحدث عن شخصيته في مسلسل «يوتيرن»

أما عن شخصية «خالد»، التي جسدها ضمن أحداث المسلسل، أشار «قاسم»، إلى أنها كانت شخصية صعبة جدا، وتحوي العديد من الطبقات، بالإضافة إلى أنه لا يرى أن هناك مشكلة من كبر سن زوجته خلال أحداث المسلسل، موضحًا: «شايف الموضوع عادي جدا، أهم حاجة الحب لأن الأعمار رقم في الآخر».

كما رد كريم قاسم على الانتقادات التي وجهت له بسبب الصور التي انتشرت له ولنانسي صلاح بعد إصابتهما خلال أحداث مسلسل «يوتيرن»: «متضايقتش بالعكس ضحكتني جدا، وصحابي بعتوهالي وأنا فضلت أبعتها لصحابي كان كوميكس كتير وضحكتني جدا».

أبطال مسلسل «يوتيرن»

يشارك في بطولة مسلسل «يوتيرن»، مجموعة من الفنانين «ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، أيمن قيسوني، كريم قاسم، عبير صبري، محمد الكيلاني، محمود حجازي»، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.