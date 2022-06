كريم قاسم يشارك في مهرجان روتردام بفيلم «خط في دائرة»

يشارك الفنان كريم قاسم، في مهرجان روتردام للفيلم العربي من خلال فيلم خط في دائرة، للمخرج محسن عبد الغني، حيث ينافس في المسابقة الرسمية للمهرجان المقرر إقامته في الفترة ما بين 15 و19 يونيو المقبل.

فيلم خط في دائرة، حصل على جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي قصير من المهرجان القومي للسينما المصرية.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب كريم قاسم، منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج محسن عبد الغني.

كريم قاسم يستكمل تصوير فيلم ليلة غير عادية

ويستكمل كريم قاسم حاليا تصوير فيلمه ليلة غير عادية، المقرر إطلاقه خلال العام الجاري، وتدور أحداثه في ليلة واحدة، حيث الكثير من المخاطر والمغامرات التي يخوضها من أجل إنقاذ نفسه وأصدقائه.

ويشارك كريم قاسم في بطولة فيلم ليلة غير عادية: هدى المفتي، طه دسوقي، مراد مكرم، مروان يونس، فاتن واصل، وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف وإخراج أحمد البيلي.

كريم قاسم يشارك في مسلسل يوتيرن

كما نافس كريم قاسم في موسم رمضان 2022 بـ مسلسل يوتيرن، وخاض تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى يتم الإعلان عنها قريبًا.

ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

في عام 2014، بدأ كريم قاسم أول أعماله الأجنبية من خلال الفيلم الأمريكي The First Line، الذي تم عرضه على نتفلكس، كما شارك في المسلسل البريطاني The state عام 2017، الذي استعراض جرائم تنظيم داعش الإرهابي، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية مثل خاص جدًا، الجماعة، الهروب، الكابوس، نصيبي وقسمتك.

وقدم كريم قاسم فيلم ليل خارجي الذي شارك في مهرجان تورنتو 2018، ويعتبر أول تجربة إنتاجية له، واحتل الفيلم المراكز الأولى في مشاهدات مصر منذ عرضه على NETFLIX.

وخاض بطولة الفيلم العالمي سواح الذي شارك في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن، ويُعرض في 50 دولة على NETFLIX.