«الجارديان» البريطانية: الذخيرة الأوكرانية تنفد.. والاعتماد الآن على أسلحة الغرب

قال «فاديم سكيبيتسكي»، نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، إن أوكرانيا تخسر أمام روسيا على الخطوط الأمامية، وهي الآن تعتمد بشكل كامل تقريبًا على أسلحة من الغرب لإبقاء روسيا في مأزق.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «ذا جارديان»، البريطانية عن سكيبيتسكي في تقرير لها اليوم: «هذه حرب مدفعية الآن.. إن الخطوط الأمامية الآن ستُحدد المستقبل، ونحن نخسر من حيث المدفعية».

قطعة مدفعية أوكرانية مقابل 10 روسية

وأضاف: «كل شيء يعتمد الآن على ما يعطينا الغرب، أوكرانيا لديها قطعة مدفعية واحدة لكل 10 إلى 15 قطعة مدفعية روسية، قدم لنا شركاؤنا في الغرب 10٪ مما لديهم».

وفقًا لسكيبيتسكي، تستخدم أوكرانيا ما بين 5000 إلى 6000 طلقة مدفعية يوميًا، مضيفًا: «استنفدنا تقريبًا كل ذخائرنا المدفعية ونستخدم الآن قذائف الناتو من عيار 155، أوروبا تقدم أيضًا قذائف من العيار المنخفض ولكن مع نفاد الإمدادات الأوروبية تقل الكمية».

وفاة ما بين 50 و60 جنديا أوكراني يوميًا

فيما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي إن حصيلة الوفيات اليومية تتراوح بين 60 و100 جندي أوكراني فضلا عن 500 مصاب يوميا، فيما أبقت أوكرانيا العدد الإجمالي لخسائرها العسكرية سرا.