أمريكا توسع الاعتماد على أقمار الشركات الخاصة للتجسس في أوكرانيا

قررت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، توسيع دائرة استخدام الأقمار الصناعية التابعة لشركات خاصة، لتنفيذ عمليات استطلاع في أوكرانيا، وذلك لإمكانية تقديم صورها لأوكرانيا سريعا، نظرا لأنها تتفادي طول إجراءت رفع السرية اللازم اتباعها مع الأقمار الحكومية.

مشرعو أمريكا يدخلون التعديلات المطلوبة للاستعانة بأقمار الشركات الخاصة

ودعت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، مكتب الاستطلاع الوطني لتوسيع برنامجه التجريبي لالتقاط الصور من الأقمار المُتابعة للأرض المزودة بالرادارات ذات الفتحة التركيبية (SAR) لعدد من الشركات الخاصة، والإسراع بتنفيذ هذا البرنامج.

وأدخل المشرعون التعديلات المطلوبة في هذا الصدد على مشروع الميزانية الدفاعية للسنة المالية القادمة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وبحسب المشرعين الأمريكيين، فإن الاستخدام الأوسع للأقمار المزودة بتقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) سيسمح لمكتب الاستطلاع الوطني بأن يقدم إلى كييف والحلفاء في الناتو صورا محدثة للأراضي الأوكرانية وأعمال القوات الروسية في الوقت الحقيقي وبدقة عالية.

صور الأقمار الصناعية للشركات الخاصة تتفادي إجراءت رفع السرية ويتم تسليمها فورا

جدير بالذكر أن مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي يتمتع بشبكة أقمار كبيرة خاصة به، يحصل من خلالها على صور من الأقمار الصناعية، ولكن تسليمها لـ أوكرانيا والحلفاء يتطلب وقتا لإتمام الإجراءات المتعلقة برفع السرية عنها، في حين أن صور الشركات الخاصة يمكن تقديمها فورا.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية تُستخدم في الوقت الحالي بيانات من أقمار تابعة لعدد من الشركات الخاصة، بما فيها Maxar Technologies وPlanet وBlackSky، وتدرس حالية أمر إشراك 5 شركات إضافية على الأقل في تلك الأعمال.