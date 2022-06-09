صادرات أوكرانيا من الحبوب إلى العالم تتراجع بنسبة 47%

انخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى خارج البلاد خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الخميس، الموافق 9 يونيو الحالي.

ووفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» أوضحت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الصادرة، اليوم الخميس، أن صادرات الحبوب انخفضت بنحو النصف في الأيام السبعة الأولى من يونيو بالمقارنة بالفترة نفسها من 2021 إلى 252 ألف طن.

225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح

وقالت وزارة الزراعة في أوكرانيا إن هذه الكمية شملت 225 ألف طن من الذرة و17 ألف طن من القمح وتسعة آلاف طن من الشعير في الوقت الذي كانت تصدر فيه أوكرانيا إلى العالم الخارجي نحو 6 ملايين طن من الحبوب بشكل شهر حتى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، عندما دخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية.

تراجع الكميات إلى ما دون المليون طن

ومنذ اندلاع الحرب الأوروبية على الأراضي الأوكرانية منذ فبراير الماضي تراجعت الكميات إلى ما يقل عن المليون طن بعد أن أُجبرت أوكرانيا، التي كانت عادة ما تصدر أغلب بضائعها عن طريق الموانئ البحرية، على نقل الحبوب بالقطارات إلى حدودها الغربية أو عبر الموانئ الصغيرة على نهر الدانوب في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن الملايين قد يعانون من الجوع بسبب إغلاق روسيا للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وسيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من الساحل الأوكراني في الحرب المستمرة منذ نحو 15 أسبوعا وتسيطر سفنها الحربية على البحر الأسود وبحر أزوف مما يعطل صادرات أوكرانيا الزراعية ويدفع أسعار الحبوب للارتفاع.

وتتهم أوكرانيا والغرب موسكو باستخدام إمدادات الغذاء كسلاح وتقول روسيا إن الألغام الأوكرانية المزروعة في البحر والعقوبات الدولية المفروضة عليها هي السبب في تعطيل الصادرات.