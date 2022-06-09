أول حكم بالإعدام ضد 3 مرتزقة أجانب في أوكرانيا.. بريطانيان ومغربي

قضت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية، الموالية لروسيا، بالإعدام على ثلاثة أجانب خدموا كمرتزقة في القوات المسلحة الأوكرانية، وقاتلوا مع كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية، في أول حكم من نوعه تم الإعلان عنه ضد مرتزقة أجانب حاربوا ضد روسيا إلى جانب صفوف القوات الأوكرانية.

الإعدام لبريطانيين ومغربي.. أدينوا بالعمل كمرتزقة أجانب

وأدين البريطانيان، أيدن أسلين، وشون بينر، وكذلك المغربي سعدون إبراهيم، اليوم، الخميس، بـ«العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

ووجهت المحكمة إلى المرتزقة الثلاثة تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

وبموجب قوانين مجلس النواب في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن الاستيلاء على السلطة بالقوة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عاما، ولكن يمكن رفعها إلى عقوبة الإعدام بسبب ظروف الحرب المشددة.

ويحكم على المرتزق بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

ويعد الحكم بإعدام المرتزقة الثلاثة هو أول حكم معروف بإعدام مرتزقة أجانب قاتلوا في صفوف القوات الأوكرانية.

روسيا تتوعد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا: لن تعاملوا كأسرى حرب

واعترفت روسيا في شهر فبراير الماضي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الانفصاليتين، الواقعتين في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، وهو ما اعتبره الغرب وقتها إعلان حرب من جانب روسيا، ولم تكد تمر أيام قليلة على هذا الاعتراف الروسي، حتى بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا تحت دعوى حماية سكان اقليم دونباس من ذوي الأصول الروسية من الاضطهاد على مدار 8 سنوات على يد سلطات كييف، فضلا عن حماية الأمن القومي الروسي.

وسبق أن توعدت روسيا المرتزقة الأجانب الذي قدموا للمحاربة مع القوات الأوكرانية، بأنها لن تعاملهم كأسرى حرب وفقا للمعاهدات الدولية المنظمة للتعامل مع أسرى الحروب، وإنما سيتم التعامل معهم وفقا للقوانين الروسية.

وكانت أوكرانيا، قد أعلنت بعد أيام من بداية العملية العسكرية الروسية، عن تشكيل ما وصفته بالفيلق الأجنبي الذي يضم مرتزقة أجانب، ووجهت سفارات أوكرانيا في دول مختلفة دعوات للراغبين في القتال ضد القوات الروسية للقدوم إلى أوكرانيا.