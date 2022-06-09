الاتحاد الأوروبي: قرار انضمام أوكرانيا سيتحدد الأسبوع المقبل

أفاد موقع قناة العربية في نبأ عاجل منذ قليل، أن المفوضية الأوروبية سوف تصدر الرأي بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي من عدمه الأسبوع المقبل.

وسبق أن أعلنت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس الماضي، أن أوكرانيا على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي دون ذكر أي توقيت لتحقيق هذا الأمر.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» موجهة حديثها إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنها سوف تمضي قدما من أجل ذلك وأن الوصول إلى هذا الحلم يحتاج صمود وقدرة على التحمل.