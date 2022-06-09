التموين: التوسع في المعارض ينشط التجارة الداخلية ويخفف عن المواطنين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ مصر تمتلك قلاعا كبيرة لصناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية.

تنشيط التجارة الداخلية

وأضاف المصيلحي، خلال افتتاحه المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية وتجهيزات المطابخ، أنّ فلسفة المعارض التي توسعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساهم في تنشيط التجارة الداخلية والتخفيف على المواطنين، بالتخفيضات الموجودة بها، والتي تصل في عض المعارض إلى 50%.

وأعرب وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته بجودة المعروضات الموجودة في المعرض، والتخفيضات الموجودة به، ووجود نحو 75% من المعروضات لشركات مصرية.

وأشاد المصيلحي، بالتخفيضات الموجودة في المعرض، مؤكدا أنّ جودة الإنتاج والتخفيضات الموجودة بها، تأتي في صالح الكل من المصنع الذي ستشهد صناعته رواجا، والمواطن الذي سيستفيد بالتخفيضات.

تخفيضات تصل لـ50%

يذكر أنّ المعرض سيفتح أبوابه يوميا من الحادية عشرة صباحا حتى التاسعة مساء، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويشارك فيه 50 شركة، و75% من المعروضات لشركات مصرية وطنية، إضافة إلى أنّ المعرض مستمر حتى 12 من الشهر الحالي، بتخفيضات تصل إلى 50% في الكثير منها.