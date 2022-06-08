«التجارة» تسمح بتصدير فائض زيوت الطعام والمكرونة والفول والعدس والذرة

قررت وزارة التجارة والصناعة، السماح بتصدير منتجات الفول والعدس والمكرونة والذرة والفريك وزيوت الطعام، الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، مع استمرار سريان قرار حظر التصدير بشكل عام.

السماح بتصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلية

وأرسلت وزارة التجارة والصناعة خطابا إلى المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، قالت فيه: «نتشرف بالإحاطة بصدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 335 لسنة 2022 بشأن السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين رقمي 141 و142 لسنة 2022، وفق ما تقدره وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة».

توفير السلع الأساسية للسوق المحلية

وقررت وزارة التجارة والصناعة، في 10 مارس الماضي، وقف تصدير 6 سلع غذائية أساسية، لمدة 3 أشهر، وهي السلع التي تضمنت العدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق، والفول، في إطار التحركات الحكومية للحد من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والعمل على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

نمو صادرات الصناعات الغذائية 3%

وكانت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، حققت نحو 1.4 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 44 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت نحو 1368 مليون دولار.