وفاة طفل غرقا في ترعة الصف بالجيزة.. «كان عايز يهرب من الحر»

تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بوجود غريق في إحدى الترع داخل قرية في الصف بمحافظة الجيزة، كان يسبح بها الطفل هرباً من درجات الحرارة الشديدة التي يشهدها الطقس الأيام الحالية.

رجال الإنقاذ النهري ينتشلون جثة الطفل

وعلى الفور أمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال الإنقاذ النهري بالتحرك السريع إلى مكان الواقعة، وبالفعل تم انتشال الجثة لطفل كان يسبح داخل إحدى الترع هرباً من حرارة الجو المرتفعة.

إيداع جثة الطفل ثلاجة المشرحة

وتم إيداع الجثة في ثلاجة المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأحال العميد أحمد خلف رئيس القطاع إلى النيابة العامة التي أمرت بالتصريح بالدفن.