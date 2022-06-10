وفاة طفل غرقا في ترعة الصف بالجيزة.. «كان عايز يهرب من الحر»
كتب:
جيهان عبد العزيز
10:23 ص | الجمعة 10 يونيو 2022
صورة أرشيفية
تلقت شرطة النجدة بلاغا من الأهالي بوجود غريق في إحدى الترع داخل قرية في الصف بمحافظة الجيزة، كان يسبح بها الطفل هرباً من درجات الحرارة الشديدة التي يشهدها الطقس الأيام الحالية.
رجال الإنقاذ النهري ينتشلون جثة الطفل
وعلى الفور أمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال الإنقاذ النهري بالتحرك السريع إلى مكان الواقعة، وبالفعل تم انتشال الجثة لطفل كان يسبح داخل إحدى الترع هرباً من حرارة الجو المرتفعة.
إيداع جثة الطفل ثلاجة المشرحة
وتم إيداع الجثة في ثلاجة المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأحال العميد أحمد خلف رئيس القطاع إلى النيابة العامة التي أمرت بالتصريح بالدفن.