موجة شديدة الحرارة تتعرض لها مصر بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 درجة إلى 3 درجات مئوية، ويصاحب تلك الموجة تحذيرات متكررة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

الهيئة أكدت على ضرورة الحرص على ارتداء أغطية الرأس

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلسفزيونيا بعنوان «موجة شديدة الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي»، حيث تؤكد الهيئة ضرورة الحرص على ارتداء أغطية الرأس أثناء الخروج إلى الشارع وتناول المشروبات الباردة.

المنخفض الحراري يؤثر على 3 قارات

المنخفض الحراري يؤثر على 3 قارات هي آسيا، وأفريقيا، وأوروبا وبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل ويتعاظم تأثيره في شهري يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويتسبب هذا المنخفض في ارتفاع درجات الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق كما أنه يسبب موجات حارة قوية في مصر لكنها أقل حدة عن دول الخليج نتيجة موقعها الجغرافي.

ويسود اليوم طقس شديد الحرارة على محافظات القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري، حتى جنوب البلاد، مقابل طقس حار على السواحل الشمالية، خلال ساعات النهار، حيث تزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ويسود طقس معتدل على أنحاء الجمهورية كافة مع بداية ساعات المساء.