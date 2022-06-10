شعراوي: فتح أسواق جديدة للمشروعات الحرفية من خلال «أيادي مصر»

أجرت وحدة منصة «أيادى مصر»، بوزارة التنمية المحلية جولة في المحافظات لتصوير مختلف أنواع المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية مثل «الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، اكسسوارات، الأباستر، نحت فرعوني»، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة، للتسويق لها من خلال المنصة.

التحول الرقمى

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن منصة «أيادى مصر»، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية للتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية المتميزة بالمحافظات، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم، وتعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها، مشيرا إلى التطوير المستمر للمنصة وتوسيع نطاقها لزيادة الإنتشار للمنتجات المعروضة، وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة.

قاعدة بيانات للحرفيين

وفي هذا الشأن، قامت وحدة أيادي مصر بتصوير المنتجات المتميزة في محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع منسقي المنصة بالاسماعيلية، و تقوم الوزارة حاليا ، ضمن خطتها الإستراتيجية للمنصة بإنشاء قاعدة بيانات للحرفيين ومنتجاتهم، بالتنسيق مع وحدة أيادي مصر ومنسقى فرع المنصة بالمحافظات، للعمل على تحسين منتجاتهم، وإعداد ورش تدريبية وتعريفية جديدة بالمحافظات، وفتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل لحديثي التخرج من الكليات ذات الصلة بالحرف اليدوية، وعمل حملة دعائية موسعة أون لاين وعلى أرض الواقع، مع بحث إمكانية تفعيل آليات الاقراض الصغير لتمويل أصحاب مشروعات الحرف اليدوية الصغيرة والاستفادة من آليات دعم الوزارة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة " مشروعك" .

جدير بالذكر إن وزير التنمية المحلية أطلق منصة "أيادي مصر" خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في خلال شهر مارس 2021 ، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية و أن منتجاتها ذات طابع تراثى مصري مميز ، مصنوع بأيادى المصريين من مختلف محافظات مصر.