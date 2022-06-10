درجة الحرارة اليوم في القاهرة والمحافظات.. ونصائح الأرصاد في الطقس الحار

أكد خبراء الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم تتراوح بين حارة وشديدة الحرارة على بعض المناطق، حيث تسجل في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء أجواء حارة، وتزيد شدة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحتى شمال وجنوب الصعيد.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى والوجة البحري 38 للعظمى 25 للصغرى، وفي السواحل الشمالية سجلت درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24، وفي جنوب سيناء سجلت درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27، وشمال الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27، وأخيرا تسجل اليوم في جنوب الصعيد سجلت درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 29.

الحرارة تتجاوز الـ40 درجة

وحذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة تحديدًا على مدار غدا السبت، فمن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة 40 درجة لتكون بذلك المرة الأولى هذا العام التي تتجاوز فيها تلك الدرجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا، لافتة إلى أنه اعتبارا من الأحد القادم 12 يونيو 2022 من المتوقع أن تنكسر موجة الطقس شديد الحرارة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما سيظل الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

نصائح الأرصاد في الطقس الحار

وقدم خبراء الطقس والأحوال الجوية روشتة للتعامل مع موجة الطقس شديد الحرارة، حيث أنه من الضروري عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة والتي تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى 3 عصرا، فضلا عن ضرورة تناول المياة والإكثار من شرب السوائل الباردة، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.

وأضاف الخبراء الأرصاد أنه يتوجب على المواطنين خلال موجات الطقس الحار ارتداء غطاء للرأس كالقبعة على سبيل المثال، وذلك للحماية من أشعة الشمس الضارة، بالإضافة للتواجد في أماكن جيدة التهوية، فضلا عن ضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة ونسب الرطوبة.