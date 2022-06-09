«الأرصاد» تكشف حقيقة التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة السبت المقبل

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة تسجل زيادة بنسبة بين 30 إلى 35% خلال فترات النهار، تزيد من الشعور بإرتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع تعرض البلاد لموجة حارة تستمر لمدة 4 أيام وذروتها اليوم الخميس والسبت المقبل.

أسباب زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن هناك عوامل أخرى تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الدرجات العالية نفسها، مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتة إلى اختلاف الأمر من شخص لآخر، وتباين المدة الزمنية التي يقضيها الشخص تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأوضحت أن معظم الكتل الهوائية تأتي من صحراء شبه الجزيرة العربية، وتكون جنوبية شرقية تمر على البحر المتوسط وتحمل كميات من الرطوبة، مشيرة إلى أن البحر المتوسط يحمي البلاد من ارتفاع الحرارة الشديدة نتيجة انخفاض الدرجات أثناء المرور به، ولكن تزداد نسبة الرطوبة.

كتل هوائية من صحراء شبه الجزيرة العربية

ولفتت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى الموجة الحارة التي ضربت دول الخليج وبالأخص دولة الكويت التي وصلت العظمى بها في بعض المدن الكويتية إلى 52 درجة مئوية، كانت بسبب امتداد الكتل الهوائية الجنوبية الشرقية من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى امتداد المنخفض الجوي.

وأكدت أن ارتفاع درجات الحرارة هو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام، بل أنه في بعض الأعوام كانت تشهد البلاد صعودا أكثر للحرارة، لافتة إلى أن الربيع هذا العام كان معتدل الحرارة، وأن الظواهر الجوية الخاصة بأحد الفصول لا تؤثر على الباقي.

حقيقة ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت

كما نفت «غانم» أنه لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الإجتماعي الخاص بتحذيرات بشأن خروج المواطنين يوم السبت المقبل، لافتة إلى أن تحذيرات هيئة الأرصاد تقتصر على عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس المباشرة من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا، وضروة ارتداء غطاء للرأس حال التعرض المباشر للشمس، تجنبًا لحدوث ضربات شمس للمواطنين أو الإصابة بالإجهاد الحراري، وأن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات للحرارة أكثر من المتوقع حدوثها السبت المقبل.

وتابعت أنه لا يمكن التوقع بما سيكون عليه الصيف المقبل من خلال الظواهر الطبيعية التي تحدث خلال فصل الربيع، إلا أنه من المحتمل أن تكون درجات الحرارة في صيف 2022 أشبه بالصيف الماضي، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الصيف ستزيد من الشعور بزيادة درجات الحرارة.