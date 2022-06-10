الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. الأحد المقبل

ارتفاع مستمر في درجات الحرارة تشهده البلاد منذ عدة أيام، مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد للمواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى غدا السبت، حيث ذروة الموجة الحارة.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة بعد ذروة موجة الحر الشديدة التي ستكون غدا السبت.

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن البلاد ستشهد انخفاضا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة بين 3 و4 درجات على محافظات القاهرة وجنوب الوجه البحري وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، بدءا من الأحد المقبل، بينما يظل الطقس شديد الحرارة بمحافظات جنوب الصعيد.

وأضافت «غانم»، أن هذا الانخفاض سيكون لمدة 48 ساعة على الأقل بعد ذلك نعود من جديد لنشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بحسب صور الأقمار الصناعية.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

ويأتي ارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية نتيجة منخفض جوي شديد الحرارة قادم من الصحراء الشرقية للبلاد، تصاحبه رياح جنوبية شرقية حارة، ما يزيد من حدة الشعور بالطقس شديد الحرارة.

درجات الحرارة السبت 11 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 12 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 26.